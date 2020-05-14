В лесу на границе с Чечней началась поимка последней действующей банды боевиков

В лесах Сунженского района Ингушетии на границе с Чечней правоохранительные органы начали поимку одной из последних действующих группировок боевиков, возглавляемой амиром Хамзатом (Асланом Бютукаевым), который взял на себя ответственность за теракт в московском аэропорту Домодедово, произошедший 24 января 2011 года. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, участники лесного джамаата Бютукаева могут прятаться в лесах в долинах рек Асса и Фортанга. В настоящее время силовики прочесывают зону за рекой Асса. Там в связи с проведением оперативно-разыскных мероприятий для местных жителей введены ограничения, сообщила пресс-служба администрации Сунженского района. Глава района Магомед Дзейтов после совещания с начальником районного отдела УФСБ обратился к населению предгорных сел с просьбой отнестись к действиям силовиков с пониманием, воздержаться от посещения закрытой зоны с целью обеспечения общественной безопасности.

24 января 2011 года смертник Магомед Евлоев взорвал себя в толпе встречающих в аэропорту Домодедово, погибли 37 человек. После теракта лидер кавказских боевиков Доку Умаров и Бютукаев выпустили видеозапись, на которой взяли на себя ответственность за акцию. После этого они стали фигурантами уголовного дела о теракте. Следственный комитет России заочно обвиняет Бютукаева в создании устойчивой вооруженной группы и преступного сообщества. В марте 2011 года появилась непроверенная информация о гибели Бютукаева в ходе спецоперации в Ингушетии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru