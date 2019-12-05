Стало известно об охоте российских силовиков на убитого соратника Басаева

Убитый в августе в Германии бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили находился в разработке российских правоохранителей. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, делом подозреваемого в причастности к терактам Хангошвили с 2008 года занимался Центр противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии. Сотрудники ЦПЭ долго пытались установить его местонахождение.

Другой источник предположил, что Хангошвили был больше известен чеченским силовикам, так как входил в группировку, чаще совершавшую теракты в Чечне.

4 декабря сообщалось, что с 2016 года Хангошвили был объявлен Грузией в международный розыск. Он был предводителем бандгруппировки, созданной для организации и проведения терактов в Ингушетии в 2003-2004 годах по приказу лидера боевиков Шамиля Басаева.

23 августа Хангошвили был убит выстрелом в голову в парке Берлина. Хангошвили был гражданином Грузии чеченского происхождения, его называли одним из приближенных к лидерам боевиков Аслану Масхадову и Шамилю Басаеву. По подозрению в убийстве вскоре был задержан 49-летний россиянин. В Германии его заподозрили в связях с российскими спецслужбами. В МИД РФ назвали такие предположения домыслами и призвали дождаться окончания расследования.

4 декабря МИД Германии объявил о высылке из страны двух сотрудников российского посольства. Канцлер Ангела Меркель объяснила этот шаг недостаточной помощью Москвы в расследовании убийства.

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