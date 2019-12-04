Предполагаемый убийца соратника Басаева отправился в Германию как инженер

Предполагаемый убийца чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили получил визу как инженер. Об этом сообщается на сайте генеральной прокуратуры Германии.

В тексте сообщается, что убийство Хангошвили, который жил в Германии с именем Торнике, заказали либо государственные органы России, либо власти Чеченской Республики. Под подозрением оказался российский гражданин Вадим К., который для въезда использовал французскую визу на имя Вадима С.

В заявлении на нее было указано место подтверждения работы на предприятии «ЗАО Руст» с офисом в Санкт-Петербурге. Он якобы работал там инженером с 2017 года и получал зарплату 80 тысяч рублей. С 10 апреля 2019 года данная компания находится в «состоянии реорганизации», а в 2018 году у нее был только один сотрудник. Один из номеров телефакса «ЗАО Руст» связан с предприятием «Оборонэнергосбыт» и «Оборонэнерго», которые относятся к Министерству обороны России.

Ранее The Insider, Bellingcat и Der Spiegel установили личность подозреваемого в убийстве Хангошвили как россиянина Вадима Николаевича Красикова 1965 года рождения. По данным журналистов-расследователей, убийцу могут покрывать российские власти. В частности, данные о Красикове исчезли из Интегрированного банка данных МВД. Кроме того, Москва не предоставила информацию о нем по запросу Германии. Отмечается, что ему также удалось получить поддельный загранпаспорт на фамилию Соколов и пройти границу — без помощи влиятельных покровителей он не смог бы уехать из страны, так как система автоматически соотносит данные отсканированного паспорта с системой Роспаспорт, где Вадим Соколов не значится.

Ранее в МИД ФРГ сообщили, что двое сотрудников посольства России будут высланы из столицы Германии. Дипломаты объявлены персонами нон грата.

Это произошло в связи с делом об убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. Правоохранительные органы Германии считают, что у них достаточно фактических доказательств причастности государственных органов России или Республики Чечня к убийству Хангошвили.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что Москва зеркально ответит на решение Берлина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не имеет к этому отношения. Представитель Кремля указал на беспочвенность обвинений Берлина.

23 августа в парке Берлина был убит выстрелом в голову гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили, которого называли одним из приближенных к лидерам чеченских сепаратистов Аслану Масхадову и Шамилю Басаеву.

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