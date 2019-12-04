МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина

Российский МИД заявил, что ответит на высылку двух своих сотрудников посольства из Германии в связи с делом об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве решение ФРГ охарактеризовали как «безосновательное и недружественное». Подчеркивается, что «политизированный подход к вопросам следствия недопустим». «Мы вынуждены осуществить комплекс ответных мер», — отметили в ведомстве.
Ранее сегодня, 4 декабря, в МИД ФРГ сообщили, что двое сотрудников посольства России будут высланы из столицы Германии. Дипломаты объявлены персонами нон грата.
Это произошло в связи с делом об убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. Правоохранительные органы Германии считают, что у них достаточно фактических доказательств причастности государственных органов России или Республики Чечня к убийству Хангошвили.
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что Москва зеркально ответит на решение Берлина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не имеет к этому отношения. Представитель Кремля указал на беспочвенность обвинений Берлина.
Ранее была установлена личность подозреваемого в убийстве Хангошвили. Им оказался россиянин Вадим Николаевич Красиков 1965 года рождения.
23 августа в парке Берлина был убит выстрелом в голову гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили, которого называли одним из приближенных к лидерам чеченских сепаратистов Аслану Масхадову и Шамилю Басаеву.