Установлена личность предполагаемого убийцы соратника Басаева и Масхадова

Установлена личность подозреваемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом стало известно из расследования The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.

Согласно их информации, задержанный россиянин — Вадим Николаевич Красиков 1965 года рождения. Издания связывают его с убийством, совершенным в Москве в январе 2013 года. Тогда «киллер на велосипеде» убил бизнесмена из Кабардино-Балкарии — запись с камер видеонаблюдения доступна на YouTube. После этого Красиков был объявлен в международный розыск, однако спустя два года его след пропал.

По данным расследователей, убийцу могут покрывать российские власти. В частности, данные о Красикове исчезли из «Интегрированного банка данных» МВД. Кроме того, Москва не предоставила информацию о нем по запросу Германии. Отмечается, что ему также удалось получить поддельный загранпаспорт с фамилией Соколов и пройти границу — без помощи влиятельных покровителей он не смог бы уехать из страны, так как система автоматически соотносит данные отсканированного паспорта с системой Роспаспорт, где Вадима Соколова не значится.

Установить тот факт, что Вадим Соколов и Вадим Красиков — один и тот же человек, помогло фото из архива Интерпола. Однако в настоящий момент в базе международной полиции его нет. «Отсутствие помощи России немецким властям было следствием не трудностей в обнаружении убийцы, а в отсутствии желания Москвы сотрудничать», — резюмируют авторы расследования.

23 августа в парке Берлина был застрелен в голову гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили, которого называли одним из приближенных к лидерам чеченских сепаратистов Аслану Масхадову и Шамилю Басаеву. По подозрению в убийстве был задержан 49-летний россиянин.

В Германии его заподозрили в связях со спецслужбами РФ. В российском МИД назвали такие предположения домыслами и призвали дождаться окончания расследования.

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