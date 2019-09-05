Россия ответила на обвинение в причастности к убийству соратника Масхадова

Российское министерство иностранных дел считает домыслами сведения западных СМИ о связи спецслужб с подозреваемым в убийстве гражданина Грузии в Берлине. Такое мнение опубликовано в принадлежащем Григорию Березкину РБК.

В МИД призывали воздержаться от скорых выводов до окончания расследования, несмотря на публикацию в немецком Spiegel. Там подтвердили, что ранее подозреваемого в убийстве соратника Масхадова посетили российские дипломаты, которые также получили оригинал его загранпаспорта.

Гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа в одном из берлинских парков в районе Моабит. Преступник приблизился к нему на велосипеде, выстрелил в голову из пистолета с глушителем и попытался скрыться. Вскоре по подозрению в совершении убийства полиция задержала 49-летнего россиянина.

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По словам представителей чеченских диаспор в Турции, Франции и Германии, Хангошвили был одним из приближенных лидера чеченских боевиков Шамиля Басаева и президента самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова. Отмечалось, что убитый в период чеченской войны был командиром одной из групп, в которой числилось 50-60 бойцов.

В совместном расследовании Spiegel, The Insider и журналистской группы Bellingcat говорится, что задержанный россиянин, вероятно, сотрудник российских спецслужб. Расследователи выяснили, что номер паспорта подозреваемого ведет к подразделению МВД Москвы, которое в прошлом выдавало документы для Главного разведывательного управления (ГРУ).

В Кремле отвергают все предположения немецкой стороны и заявляют, что убийство Хангошвили не имеет отношения к российским властям.

Аслан Масхадов в 1997 году был избран президентом самопровозглашенной чеченской республики Ичкерия. В 1999 году он выступил за создание в Чечне исламского государства и подписал указ о введении шариатского правления. Вскоре после этого началась вторая чеченская война.

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