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17:51, 21 июля 2026Бывший СССР

Зеленский обсудил ситуацию у Славянска с командующим группировкой ВСУ

Зеленский обсудил ситуацию у Славянска с командующим ОГ «Восток» ВСУ Николюком
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию у Славянска с командующим оперативной группировкой «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктором Николюком. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Подробно обсудили текущую ситуацию в полосе ответственности оперативной группировки "Восток" и возможные шаги, решения врага, а также то, что мы можем противопоставить российской штурмовой активности. Особое внимание [уделили] ситуации вокруг Славянска, Константиновки и Дружковки», — написал он.

Глава государства отметил, что на встрече также обсуждалась возможность усиления бригад и корпусов украинской армии. Кроме того, командующий группировкой выступил с предложениями, касающимися ударов по территории России.

Ранее стало известно, что российские войска находятся в восьми километрах от Славянска в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики. Как рассказал командир роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Легион, сейчас войска занимают позиции на высотах перед городом.

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