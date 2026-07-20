Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:12, 20 июля 2026Бывший СССР

Стало известно расстояние от позиций армии России до Славянска

Командир Легион: Позиции ВС России находятся в восьми километрах от Славянска в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Позиции Вооруженных сил (ВС) России находятся в восьми километрах от Славянска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил командир роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Легион, передает ТАСС.

«Порядка восьми километров. Сейчас противник находится в очень невыгодном положении. Славянск находится географически в низине. Мы находимся сейчас на высотах, укрепляемся», — рассказал военнослужащий.

Он уточнил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) надо будет работать снизу вверх, что значительно сложнее. По словам Легиона, российские военные скоро смогут взять Славянск под контроль.

Ранее российский боец раскрыл способы маскировки солдат ВСУ в Славянске. Сообщалось, что они притворяются гражданскими, чтобы передвигаться по городу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Власти раскрыли последствия удара ВСУ по Домодедово
    Наследница чайной империи похитила детей у отца
    13-летняя атлетка совершила подвиг ради спасения любимых
    Артемий Лебедев назвал опасных для будущего России людей
    Россия резко нарастила закупки китайского пива
    Крупнейший «зеленый» складской комплекс России загорелся после атаки ВСУ
    В Госдуме предложили считать срок регистрации иномарок по-новому
    Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Подмосковье
    На Украине Федорова обвинили в лоббировании интересов приближенных производителей
    Иностранец попытался вывезти из России порнографические материалы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok