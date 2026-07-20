Украинские военные в Славянске притворяются гражданскими

В Славянске военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) притворяются гражданскими, чтобы передвигаться по городу. Они также используют гражданские автомобили, чтобы транспортировать личный состав. Об этом сообщил российские боец с позывным Легион в беседе с ТАСС.

«Они пытаются сливаться с местным населением. Они в черте города передвигаются по гражданке (...) Специализированную технику военную используют только для подвоза непосредственно провизии либо боеприпасов на ЛБС», — рассказал солдат.

Он добавил, что опытный разведчик легко отличает гражданского от военного по различным признакам — загару, прическе и другим.

Ранее российские военные в ходе разминировании местности в районе населенного пункта Ровное в Запорожской области нашли замаскированную бойцами ВСУ мину, похожую на инопланетную тарелку.