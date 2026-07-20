Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:16, 20 июля 2026Бывший СССР

Российский боец рассказал о способах маскировки солдат ВСУ в Славянске

Украинские военные в Славянске притворяются гражданскими
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Славянске военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) притворяются гражданскими, чтобы передвигаться по городу. Они также используют гражданские автомобили, чтобы транспортировать личный состав. Об этом сообщил российские боец с позывным Легион в беседе с ТАСС.

«Они пытаются сливаться с местным населением. Они в черте города передвигаются по гражданке (...) Специализированную технику военную используют только для подвоза непосредственно провизии либо боеприпасов на ЛБС», — рассказал солдат.

Он добавил, что опытный разведчик легко отличает гражданского от военного по различным признакам — загару, прическе и другим.

Ранее российские военные в ходе разминировании местности в районе населенного пункта Ровное в Запорожской области нашли замаскированную бойцами ВСУ мину, похожую на инопланетную тарелку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Сборная Испании выиграла чемпионат мира по футболу
    Спецпредставитель Путина рассказал о встрече с постпредом США при ООН
    Охваченный огнем мужчина выбежал на улицу и попал на видео
    В США назвали катастрофическими потери Украины в зоне СВО
    ВСУ попытались ударить по российскому региону
    В России предложили новую меру поддержки бойцов СВО
    Российский боец рассказал о способах маскировки солдат ВСУ в Славянске
    Число сбитых у Москвы БПЛА возросло до 15
    В США заявили о желании компаний вернуться в Россию
    Женщинам назвали главные ошибки во время орального секса
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok