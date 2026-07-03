Российские военные нашли замаскированную под инопланетную тарелку мину ВСУ

Российские военные в ходе разминировании местности в районе населенного пункта Ровное в Запорожской области нашли замаскированную бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) мину, похожую на инопланетную тарелку. Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным Дава.

Как указал собеседник агентства, подразделения ВСУ активно применяют нестандартные способы маскировки взрывных устройств, чтобы сделать их как можно менее незаметными. «Мина была похожа на инопланетную тарелку. Полукруглая, сверху покрыта клеем и обсыпана листочками, травинками, чтобы ее не было видно», — описал мину военный.

По словам Давы, российские бойцы также находили и другие взрывные устройства, скрытые в обычных предметах — в пакетах, кошельках.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ применяют на добропольском направлении в ДНР замаскированные взрывные устройства. По внешним атрибутам они напоминают сухие пайки военных ВС России.