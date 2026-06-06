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08:19, 6 июня 2026Бывший СССР

ВСУ начали маскировать мины под сухпайки

РИА Новости: ВСУ на добропольском направлении маскируют мины под российские сухпайки
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяют на добропольском направлении в ДНР замаскированные взрывные устройства. По внешним атрибутам они напоминают сухие пайки военных ВС России, о чем рассказал журналистам РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе российской группировки войск «Центр» с позывным Буша.

По его словам, подобные устройства рассчитаны на то, чтобы привлечь внимание военнослужащих своим внешним видом. Уточняется, что иногда попадаются коробки, похожие на сухпайки. ВСУ сбрасывают их с тяжелых дронов типа «Баба-яга».

При внимательном осмотре в таких предметах можно найти провода и иные элементы, сигнализирующие об опасности, подчеркнул морской пехотинец. Если попытаться вскрыть коробку, то она сдетонирует. Как добавил Буша, внутри таких устройств силы противника размещают 82-миллиметровую мину, а для придания коробке нужной формы и маскировки используют пенопласт.

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что элитная 1-я бригада спецназа ВСУ понесла большие потери под Сумами. Данное тактическое соединение в составе Сухопутных украинских войск было сформировано в марте 2022 года в городе Житомир.

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