Заместитель главы министра иностранных дел Дмитрий Любинский оценил версию прокуратуры ФРГ о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, что в версии прокуратуры Германии не говорится о роли правительства ФРГ, спецслужб США, Великобритании и других стран НАТО.
Ранее основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что канцлер Германии Фридрих Мерц продолжает отправлять Украине «миллиардные подарки» в качестве «благодарности» за подрыв газопроводов «Северный поток».