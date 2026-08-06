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06:54, 6 августа 2026 (обновлено: 06:55, 6 августа 2026)Мир

В России оценили версию прокуратуры Германии о взрывах на «Северных потоках»

Любинский: В версии ФРГ о взрывах на «Северных потоках» не говорится о роли США и НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Любинский

Дмитрий Любинский. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Заместитель главы министра иностранных дел Дмитрий Любинский оценил версию прокуратуры ФРГ о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, что в версии прокуратуры Германии не говорится о роли правительства ФРГ, спецслужб США, Великобритании и других стран НАТО.

Ранее основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что канцлер Германии Фридрих Мерц продолжает отправлять Украине «миллиардные подарки» в качестве «благодарности» за подрыв газопроводов «Северный поток».

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