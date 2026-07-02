Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:08, 2 июля 2026Мир

В Германии возмутились «миллиардными подарками» Мерца Украине

Вагенкнехт: Мерц продолжает отправлять Украине миллиардные подарки
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц продолжает отправлять Украине «миллиардные подарки» в качестве «благодарности» за подрыв газопроводов «Северный поток». Об этом заявила основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт на своей странице в соцсети Х.

По ее словам, с большой вероятностью украинский президент Владимир Зеленский лично отдал приказ о подрыве газопроводов. Она отметила, что помощь Киеву со стороны Берлина после такого выглядит «посмешищем для всего мира».

«В благодарность за разрушение нашей энергетической инфраструктуры Мерц радостно продолжает посылать в Киев миллиардные подарки, которые там утекают в болото коррупции. Федеральному правительству следовало бы добиваться возобновления поставок российского газа по уцелевшей нитке газопровода. Это принесло бы огромное облегчение как экономике, так и потребителям», — сказала политик.

Ранее со схожим обвинением выступил депутат бундестага от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Маркус-Корнел Фронмайер. По мнению депутата, Мерц отбирает деньги у инвалидов, чтобы отдать их Зеленскому.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали еще один автобус с людьми

    Экс-депутат Рады назвал мотив покушения на Ермолаева

    На Украине заявили об отказе Германии от красных линий

    Дженнифер Лопес выступила на сцене в прозрачном комбинезоне

    В России указали Армении на «момент истины»

    Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном». За год он получит больше 4 миллионов долларов

    Минобороны выпустило заявление об атаке ВСУ на российские регионы

    Зеленский обвинил Запад из-за ракет

    Раскрыты подробности о взрыве у дома украинского олигарха в Монако

    В Польше раскрыли свои ожидания от Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok