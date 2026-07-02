Вагенкнехт: Мерц продолжает отправлять Украине миллиардные подарки

Канцлер Германии Фридрих Мерц продолжает отправлять Украине «миллиардные подарки» в качестве «благодарности» за подрыв газопроводов «Северный поток». Об этом заявила основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт на своей странице в соцсети Х.

По ее словам, с большой вероятностью украинский президент Владимир Зеленский лично отдал приказ о подрыве газопроводов. Она отметила, что помощь Киеву со стороны Берлина после такого выглядит «посмешищем для всего мира».

«В благодарность за разрушение нашей энергетической инфраструктуры Мерц радостно продолжает посылать в Киев миллиардные подарки, которые там утекают в болото коррупции. Федеральному правительству следовало бы добиваться возобновления поставок российского газа по уцелевшей нитке газопровода. Это принесло бы огромное облегчение как экономике, так и потребителям», — сказала политик.

Ранее со схожим обвинением выступил депутат бундестага от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Маркус-Корнел Фронмайер. По мнению депутата, Мерц отбирает деньги у инвалидов, чтобы отдать их Зеленскому.