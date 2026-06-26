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07:46, 26 июня 2026Мир

Немецкий депутат обвинил Мерца в стремлениях помочь Украине

Фронмайер: Мерц отбирает деньги у инвалидов, чтобы отдать их Зеленскому
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц . Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Депутат бундестага от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Маркус-Корнел Фронмайер резко раскритиковал решение канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом он написал в социальной сети Х.

Он перечислил инициативы Мерца за последнее время. По мнению депутата, Мерц отбирает деньги у инвалидов, чтобы отдать их украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

По мнению политика, глава правительства не собирается останавливаться на указанной инициативе, чтобы помочь Киеву.

Ранее политик Сара Вагенкнехт выступила с призывом, чтобы Мерц перестал оказывать Киеву помощь после ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России.

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