16-летний футболист стал рекордсменом «Спартака»

16-летний футболист Павел Полех стал самым молодым автором гола в истории «Спартака»

16-летний футболист Павел Полех стал рекордсменом «Спартака». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Полех стал самым молодым автором гола в истории клуба. Он отличился в матче Кубка России с «Оренбургом», в котором красно-белые одержали разгромную победу со счетом 5:1.

Футболист забил гол в возрасте 16 лет, восьми месяцев и трех дней. Он побил рекорд Жано Ананидзе, который впервые отличился в составе красно-белых, когда ему было 16 лет, девять месяцев и пять дней.

После 1-го тура группового этапа Кубка России «Родина» и «Спартак» набрали по три очка и возглавляют турнирную таблицу группы А. «Оренбург» и «Рубин» не имеют в своем активе набранных очков.