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22:05, 5 августа 2026 (обновлено: 22:10, 5 августа 2026)Россия

В российском регионе из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар в частном доме

Под Анапой трехэтажный частный дом загорелся в результате падения обломков БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Под Анапой трехэтажный частный дом поврежден в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в селе Супсех. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В результате происшествия никто не пострадал. «Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали», — говорится в сообщении.

Минувшей ночью Киев подвергся массированному удару с применением гиперзвуковых «Цирконов». После этого в городе вспыхнули пожары. Ракетный обстрел подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

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