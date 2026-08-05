В российском регионе из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар в частном доме

Под Анапой трехэтажный частный дом загорелся в результате падения обломков БПЛА

Под Анапой трехэтажный частный дом поврежден в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в селе Супсех. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В результате происшествия никто не пострадал. «Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали», — говорится в сообщении.

Минувшей ночью Киев подвергся массированному удару с применением гиперзвуковых «Цирконов». После этого в городе вспыхнули пожары. Ракетный обстрел подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.