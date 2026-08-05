Небензя уличил Украину в причастности к террористической активности в Африке

Небензя: Украина причастна к террористической активности в Африке

Украина причастна к террористической активности в Африке, поставляемое Киеву вооружение попадает к боевикам. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, его слова приводит сайт постпредства.

«Речь идет о поставках БПЛА и непосредственной подготовке террористов украинскими военными инструкторами. Фиксируются случаи попадания поставляемого Киеву западного оружия в руки боевиков как в Африке, так и в Латинской Америке, и на Ближнем Востоке», — уличил Небензя.

Ранее директор департамента Африки МИД России Анатолий Башкин заявил, что украинские военные советники в Мали помогают террористам работать с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).