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22:38, 5 августа 2026 (обновлено: 22:57, 5 августа 2026)Мир

Небензя уличил Украину в причастности к террористической активности в Африке

Небензя: Украина причастна к террористической активности в Африке
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Украина причастна к террористической активности в Африке, поставляемое Киеву вооружение попадает к боевикам. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, его слова приводит сайт постпредства.

«Речь идет о поставках БПЛА и непосредственной подготовке террористов украинскими военными инструкторами. Фиксируются случаи попадания поставляемого Киеву западного оружия в руки боевиков как в Африке, так и в Латинской Америке, и на Ближнем Востоке», — уличил Небензя.

Ранее директор департамента Африки МИД России Анатолий Башкин заявил, что украинские военные советники в Мали помогают террористам работать с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

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