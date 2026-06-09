Вагенкнехт: Мерц должен перестать помогать Украине после ударов ВСУ по России

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен перестать оказывать Киеву помощь после ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России. С таким призывом выступила политик Сара Вагенкнехт на своей странице в социальной сети Х.

«Мерц превратил Германию в главного финансиста украинского конфликта, пожертвовав миллиарды евро коррумпированному режиму Зеленского. Это не только вопиющее присвоение денег налогоплательщиков, но и совершенно опасное дело!» — возмутилась она.

Вагенкнехт обратила внимание, что ВСУ в последнее время все чаще нацеливаются на объекты в глубине российской территории. По ее мнению, это было бы невозможно без финансовой и технологической помощи со стороны Германии. Она подчеркнула, что своими действиями «Берлин увеличивает риск получить жесткий ответ Москвы».

Ранее Украина атаковала пассажирский поезд Москва — Симферополь. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что удар пришелся по тепловозу, в результате чего жертвой стал помощник машиниста, а сам машинист получил ранения.