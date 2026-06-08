ВСУ атаковали пассажирский поезд «Москва — Симферополь» в Крыму

В Крыму дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Удар пришелся по тепловозу. Жертвой атаки стал один человек — помощник машиниста. Машинист получил ранения.

Пассажиры поезда не пострадали, сейчас решается вопрос об их доставке при помощи автобусов. Аксенов пообещал, что местные власти окажут всю необходимую помощь и поддержку.

Южная транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.

ВСУ начали целенаправленно бить по гражданскому транспорту

Сегодняшний удар стал продолжением серии атак ВСУ на гражданские поезда. Так, 4 июня украинские военные атаковали пригородный поезд, который ехал по маршруту Азовский — Керчь. Тогда пострадали четыре человека, один из них не выжил.

Днем ранее, 3 июня сообщалось, что ВСУ атаковали пассажирский поезд на железнодорожной станции Джанкой. Несколько вагонов получили повреждения. Утверждалось, что в результате обстрела есть пострадавшие, в том числе дети. Кроме того, была повреждена инфраструктура вокзала.

В тот же день в районе населенного пункта Енакиево под Горловкой Донецкой народной республики украинский БПЛА врезался в пассажирский автобус. Жизней лишились семь гражданских лиц, еще 11 человек получили ранения.

В Госдуме раскрыли способ остановить удары ВСУ по России

Депутат Госдумы Александр Толмачев в комментарии «Ленте.ру» заявил, что украинские власти вновь доказали, что не преследуют иных целей, кроме террористических. «Мирные люди ехали на работу, по своим делам — в этот момент ВСУ ударили по пассажирам электрички. Это преступление стоит в одном ряду с ночной атакой на Старобельск. За трагедию в ЛНР Киев будет еще долго расплачиваться. Уверен, что счет за электричку из Азовского в Керчь тоже будет предъявлен», — сказал парламентарий. Он добавил, что каждый шаг Украины подтверждает необходимость проведения Россией специальной военной операции.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Лентой.ру» предупредил, что число прилетов по российской территории будет только увеличиваться, пока страна всерьез не возьмется за уничтожение украинской индустрии дронов. Депутат отметил, что у России есть все возможности, однако удары на сегодня не создают противнику особых проблем. По его мнению, нужно прицельно ликвидировать все пути доставки на Украину комплектующих для беспилотников, которые поступают из Европы, а в идеале — и всю размещенную на Западе производственную инфраструктуру.