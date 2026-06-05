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07:00, 5 июня 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме раскрыли способ остановить удары ВСУ по России

Депутат Журавлев: Надо ликвидировать все пути доставки на Украину комплектующих для дронов
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Число прилетов по российской территории будет только увеличиваться, пока страна всерьез не возьмется за уничтожение украинской индустрии дронов, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил о смертельной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пригородный поезд, который ехал по маршруту Азовский — Керчь. При ударе ВСУ пострадали четыре человека, один из них не выжил.

Депутат отметил, что у России есть все возможности, однако удары на сегодня не создают противнику особых проблем. По его мнению, нужно прицельно ликвидировать все пути доставки на Украину комплектующих для беспилотников, которые поступают из Европы.

«В идеале поразить следует и всю производственную инфраструктуру, заранее объявив, что сражаемся мы не с европейскими странами, а с военными заводами, на которых изготавливают оружие, убивающее наших людей», — сказал Журавлев.

Днем ранее, 3 июня, ВСУ атаковали пассажирский поезд на железнодорожной станции Джанкой в Крыму. Несколько вагонов получили повреждения. Утверждалось, что в результате обстрела есть пострадавшие, в том числе дети.

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