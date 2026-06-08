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02:41, 8 июня 2026Россия

Украинский дрон ударил по поезду Москва — Симферополь

Аксенов: Украинский дрон атаковал пассажирский поезд Москва — Симферополь, есть погибший
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал тепловоз пассажирского поезда, следовавшего из Москвы в Симферополь. В результате погиб один человек, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в Telegram.

«По предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста — погиб, пассажиры не пострадали», — поделился чиновник. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего и пожелал выздоровления пострадавшему.

Сейчас решается вопрос о доставке пассажиров при помощи автобусов.

Ранее силы ПВО сбили два украинских дрона в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

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