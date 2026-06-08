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00:27, 8 июня 2026Россия

ВСУ выпустили беспилотники по Севастополю

Губернатор Развожаев: Силы ПВО сбили два украинских дрона в Севастополе
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских дрона в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на платформе «Макс».

По его информации, российские военные сейчас отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Задействованы ПВО и мобильные огневые группы.

«Уже сбито два БПЛА в Ленинском и Балаклавском районе», — отметил Развожаев.

6 июня стало известно, что над Севастополем сбили 58 беспилотников ВСУ. Тогда, как отметил губернатор, за минувшие сутки воздушная тревога в городе зазвучала восемь раз.

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