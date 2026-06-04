В России отреагировали на удар ВСУ по электричке в Крыму

Депутат Толмачев: Удар по электричке в Крыму стоит в одном ряду с трагедией в Старобельске

Удар по электричке в Крыму — провокация и акт терроризма, украинские власти вновь доказали, что не преследуют иных целей, кроме как убивать русских людей, сказал депутат Госдумы Александр Толмачев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил о смертельной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пригородный поезд, который ехал по маршруту Азовский — Керчь. При ударе ВСУ пострадали четыре человека, один из них не выжил.

«Мирные люди ехали на работу, по своим делам — в этот момент ВСУ ударили по пассажирам электрички. Это преступление стоит в одном ряду с ночной атакой на Старобельск. За трагедию в ЛНР Киев будет еще долго расплачиваться. Уверен, что счет за электричку из Азовского в Керчь тоже будет предъявлен», — прокомментировал Толмачев.

По его словам, атака свидетельствует, что Киев и президент Украины видят угрозу в одном факте существования русского человека, русского языка и русской культуры. Депутат подчеркнул, что каждый шаг Украины подтверждает необходимость специальной военной операции.

Днем ранее, 3 июня, ВСУ атаковали пассажирский поезд на железнодорожной станции Джанкой в Крыму. Несколько вагонов получили повреждения. Утверждалось, что в результате обстрела есть пострадавшие, в том числе дети.