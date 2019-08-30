Объяснена связь убийцы соратника Масхадова в Берлине с российскими спецслужбами

К убийству гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине могут быть причастны российские спецслужбы. Об этом говорится в совместном расследовании Spiegel, The Insider и журналистской группы Bellingcat.

Согласно материалам расследования, подозреваемый в убийстве мужчина в документах, поданных на визу, представился Вадимом Андреевичем Соколовым. В анкете также сообщается, что ему 49 лет, он родился в Иркутске и прописан в Санкт-Петербурге. Журналисты пишут, что в российском национальном паспортном регистре человека с такими данным нет.

Кроме того, расследователи выяснили, что номер паспорта подозреваемого ведет к подразделению МВД Москвы, которое в прошлом выдавало документы для Главного разведывательного управления (ГРУ). Уточняется, что Соколов прилетел в Европу через парижский аэропорт Шарль-де-Голль, однако администратор отеля, упомянутого в заявлении на визу, сообщил, что не видел такого гостя.

Ранее в Кремле заявили, что убийство Хангошвили не имеет отношения к российским властям. «Лучше вам поинтересоваться у министерства иностранных дел, кто там был гражданином России, были ли они гражданами», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представители чеченских диаспор в Турции, Франции и Германии сообщали, что Хангошвили был одним из приближенных лидера чеченских боевиков Шамиля Басаева и президента самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова. Отмечалось, что убитый в период чеченской войны был командиром одной из групп, в которой числилось 50-60 бойцов.

Журнал Der Spiegel 26 августа сообщил, что убийство гражданина Грузии, скорее всего, совершено по заказу иностранных спецслужб. Тогда же уточнялось, что подозреваемый в убийстве Хангошвили 49-летний гражданин России прибыл в Германию незадолго до преступления и принял меры для того, чтобы быстро покинуть страну.

Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа в одном из берлинских парков в районе Моабит. Преступник приблизился к нему на велосипеде, выстрелил в голову из пистолета с глушителем и попытался скрыться. Вскоре по подозрению в совершении убийства полиция задержала 49-летнего россиянина.

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