Россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве грузина

49-летнего россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве. Об этом сообщает прокуратура немецкой столицы в Twitter.

По данным ведомства, убитый — 40-летний гражданин Грузии. Полицейские обнаружили орудие убийства и велосипед, на котором пытался скрыться россиянин. Его задержали днем ранее возле места преступления, он находится в СИЗО. Прокуратура запросила ордер на арест мужчины.

Как сообщает неправительственная организация «Центр обучения и мониторинга прав человека» (EMC), убитого звали Зелимхан Хангошвили. Преступник выстрелил в него, когда тот направлялся в мечеть на пятничную молитву.

Хангошвили был одним из полевых командиров в ходе чеченской войны. ЕМС пишет, что в 2015 году на него было совершено покушение в Тбилиси. Неизвестные выстрелили в него 8 раз, когда он ехал за рулем автомобиля. После этого Хангошвили вместе с семьей покинул Грузию.

23 августа стало известно, что в Берлине неизвестный человек на велосипеде застрелил мужчину и скрылся. Тогда сообщалось, что погибший был выходцем из Чечни и известным полиции исламистом.

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