Убийство гражданина Грузии в Берлине назвали заказным

Убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в центре Берлина, скорее всего, совершено по заказу иностранных спецслужб. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Следствие считает, что Хангошвили могли убить из-за его профессиональной деятельности. В частности, в пользу этой версии говорит тот факт, что ранее Хангошвили работал в антитеррористическом отделе МВД Грузии и в 2012 году участвовал в военной операции против дагестанских исламистов в ущелье Лопота. После пережитого покушения Хангошвили уехал на Украину, где сотрудничал с местными спецслужбами и «продолжал бороться против влияния Москвы», отмечает Der Spiegel. После второго покушения он переехал в Германию.

Также, по данным Der Spiegel, подозреваемый в убийстве Хангошвили 49-летний гражданин России прибыл в Германию незадолго до преступления и принял меры для того, чтобы быстро покинуть страну.

Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа в одном из берлинских парков в районе Моабит. Преступник приблизился к нему на велосипеде, выстрелил в голову из пистолета с глушителем и попытался скрыться. Вскоре по подозрению в совершении убийства полиция задержала 49-летнего россиянина. В настоящее время он находится в камере предварительного заключения, прокуратура запросила ордер на арест подозреваемого.

Хангошвили был одним из полевых командиров в ходе чеченской войны. В 2015 году на него было совершено покушение в Тбилиси. Неизвестные выстрелили в него восемь раз, когда он ехал за рулем автомобиля. После этого Хангошвили вместе с семьей покинул Грузию.

В августе 2012 года в ущелье Лопота грузинские силовики начали спецоперацию против боевиков, предположительно, попавших в республику из России. Боевики проникли на территорию Грузии из Дагестана и захватили заложников. В спецоперации, как сообщалось, были задействованы более 200 военнослужащих и сотрудников МВД. К вечеру 29 августа грузинские власти объявили, что большинство боевиков ликвидированы (по официальным данным, были убиты 11 бандитов), а остальные окружены.

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