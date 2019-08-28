Россия
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Очевидцы теракта в Беслане рассказали о шквальном обстреле школы перед штурмом
Фотография Ким Кардашьян в купальнике взволновала поклонников
Валуев похвастался своими ягодами
Германия положила глаз на российский мегапроект
Украинских журналистов избили в прямом эфире
Работавший со Скорсезе композитор погиб в авиакатастрофе с женой и младенцем
В популярной программе для Android обнаружен опасный вирус
F-35I ударили по Ираку
Главный авторитет Азербайджана вернул вору в законе потерянный в 90-е титул
Туристы массово начали покидать Сочи
Новости партнеров

Кремль ответил на обвинение в причастности к убийству соратника Аслана Масхадова

Перейти в «Мою Ленту»

Убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине не имеет отношения к российским властям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Лучше вам поинтересоваться у министерства иностранных дел, кто там был гражданином России, были ли они гражданами», — сказал представитель Кремля, отвергнув какую-либо связь этого убийства с российским государством.

По информации издания «Кавказский узел», Хангошвили был одним из приближенных лидера чеченских боевиков Шамиля Басаева и президента самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова. Как сообщил руководитель чеченской диаспоры Стамбула Али Висхаджиев, в период чеченской войны Хангошвили был командиром одной из групп, в которой числилось 50-60 бойцов.

О связи убитого с Басаевым и Масхадовым рассказал также представитель чеченской диаспоры во Франции, пожелавший остаться анонимным. Собеседник издания отметил, что Хангошвили не был личным врагом главы Чечни Рамзана Кадырова, однако состоял в хороших отношениях с Масхадовым и Басаевым.

Руководитель немецко-кавказского общества в Берлине, правозащитник Эккехард Маас рассказал, что Хангошвили обращался к нему за помощью в получении убежища в Германии в 2016 году. Он сообщил, что убитому в 2004-2005 годах удалось через Хасавюрт, Махачкалу и Баку нелегально въехать в Грузию, где он сделал себе паспорт на имя матери. Маас связывает преследование Хангошвили с его участием во второй чеченской военной кампании в качестве командира.

Собеседники издания предположили, что к убийству чеченца могут иметь отношение российские спецслужбы.

26 августа журнал Der Spiegel сообщил, что убийство Хангошвили в центре Берлина, скорее всего, совершено по заказу иностранных спецслужб. Следствие считает, что Хангошвили могли убить из-за его профессиональной деятельности. В частности, в пользу этой версии говорит тот факт, что ранее Хангошвили работал в антитеррористическом отделе МВД Грузии и в 2012 году участвовал в военной операции против дагестанских исламистов в ущелье Лопота.

Хангошвили был убит 23 августа в одном из берлинских парков в районе Моабит. Киллер приблизился к нему на велосипеде, выстрелил в голову из пистолета с глушителем и попытался скрыться. Вскоре по подозрению в совершении преступления полиция задержала 49-летнего россиянина. В настоящее время он находится в камере предварительного заключения, прокуратура запросила ордер на арест подозреваемого.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Представители чеченской диаспоры увидели российский след в убийстве Хангошвили
Убийство гражданина Грузии в Берлине назвали заказным
Россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве грузина
Другие материалы рубрики
Россия00:0326 августа

«Ребят посадят, а следователи получат медали»

Наркотики, обман и пытки: как горстку людей связали в запрещенную террористическую «Сеть»
15:35Сегодня

Россияне избили ветерана Беслана до состояния комы за замечание

15:31Сегодня

Очевидцы теракта в Беслане рассказали о шквальном обстреле школы перед штурмом

15:07Сегодня

Российский охранник устроил кутеж в поезде и потерял пистолет

Россия00:0123 августа

«В болоте сидим, чтоб не поджариться»

Эти люди спасают российский лес: репортаж из горящей тайги
14:32Сегодня

Раскрыта причина отсутствия Масхадова на переговорах с боевиками в Беслане

14:32Сегодня

С растущей смертностью от рака в российском селе начали бороться святой водой

14:18Сегодня

Москва отреагировала на интерес Минска к американской нефти

Россия00:0321 августа

«Я готова была землю грызть, лишь бы добыть это лекарство»

Россиянка сделала все, чтобы спасти дочь от страданий. По закону это оказалось невозможно
14:18Сегодня

Путин не поедет в Беслан

14:04Сегодня

Кремль прокомментировал покупки Путина у одной и той же мороженщицы

13:51Сегодня

Кремль прокомментировал надругательство полицейских над 17-летней в Анапе

Россия
Россияне избили ветерана Беслана до состояния комы за замечание
«Ребят посадят, а следователи получат медали»
Наркотики, обман и пытки: как горстку людей связали в запрещенную террористическую «Сеть»
Очевидцы теракта в Беслане рассказали о шквальном обстреле школы перед штурмом
Время страха
Самый страшный год в истории России: 15 лет назад страна столкнулась с небывалым террором
Российский охранник устроил кутеж в поезде и потерял пистолет
Врачи бросили умирающую роженицу в операционной и сбежали
Обычная операция, кровотечение и смерть: почему медики не спасли 24-летнюю россиянку
Кремль ответил на обвинение в причастности к убийству соратника Аслана Масхадова
Все материалы
Мир
Сжигая кресты
Они закатывают вечеринки в честь Гитлера и мечтают о своей Америке: как живут нацисты США
Иранка получила 15 лет тюрьмы за снятый хиджаб
«Там можно найти пришельцев»
 
США признали изоляцию России невозможной
Большой китайский брат
Как устроена самая мощная в мире система тотального контроля за населением
Британскому парламенту запретят работу
Амос СильверМистер бонг
Он всю жизнь боролся за легализацию марихуаны и победил. Теперь ему грозит тюрьма
Все материалы
Бывший СССР
Названа доля довольных шагами Зеленского украинцев
Кирилл ВышинскийУкраинский суд освободил Кирилла Вышинского
Обвинения не сняты, но российский журналист намерен доказать свою невиновность
Женщина порезала трехлетнему ребенку лицо в центре Тбилиси
«Они считают, что у них тоже получится»
Оппозиция готова взять власть в Абхазии. Как это изменит страну и ее отношения с Россией?
Названа причина освобождения Вышинского
«Кому-то расскажешь — перережу глотку»
Сотни женщин в Армении рассказали о насилии и инцесте. Теперь их травят даже политики
Коломойский запретил критиковать Зеленского
Все материалы
Экономика
Россиян задумали лишить здоровых продуктов
Вверх дном
Мировая экономика сходит с ума. Почему она больше не будет прежней?
Названы богатейшие семьи России
Германия положила глаз на российский мегапроект
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
МВД одобрило идею блокировать деньги россиян
Подсчитаны расходы россиян на сбор детей в школу
Все материалы
Силовые структуры
Главный авторитет Азербайджана вернул вору в законе потерянный в 90-е титул
Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Юная спортсменка заявила, что патрульные угрозами заставили ее заняться сексом
Умер создавший зону «Белый лебедь» и сломивший 130 воров в законе генерал
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Угнавшего самолет россиянина отправили в психбольницу
«Я тебя застрелю, закрой рот»
Российские полицейские выступили против беспредела начальников. Им грозили убийством
Обвиняемый в терроризме генерал Следственного комитета перенес инфаркт в СИЗО
Все материалы
Наука и техника
F-35I ударили по Ираку
Куда уж больше!
Samsung выпустила огромный телефон за 90 тысяч рублей. Кому он нужен?
Россия показала МиГ-1.44 с «секретной частью»
Роскосмос спасает «Союз МС-14» с роботом Федором
Космический корабль не смог пристыковаться к МКС с первого раза
Россия впервые показала Су-57э
Новая гонка вооружений
Путин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
SpaceX испытала маневрирующий лунный корабль
Все материалы
Спорт
Тренер отпраздновал победу на поле и умер
US Open-2019. Серена Уильямс и Мария Шарапова«Она меня ненавидит»
Серена Уильямс разгромила Шарапову на US Open. Она побеждает россиянку уже 15 лет
В России испугались ужесточения наказаний за допинг
Красные идут
Лидерство «Ливерпуля», обидное поражение МЮ и первая победа «Челси» — главные события тура АПЛ
Порье представил победу над Нурмагомедовым и выбрал следующую жертву
Майк Тайсон«У нас будет аквапарк и самая длинная ленивая река»
Майк Тайсон — фанат марихуаны. Он строит свой наркотический «Диснейленд»
Женщина трижды повалила мужчину-соперника и восхитила комментатора UFC
Все материалы
Культура
Работавший со Скорсезе композитор погиб в авиакатастрофе с женой и младенцем
«Опыта у меня нет. Выпиваю, но редко»
Как 18-летний МС Сенечка делает самый добрый рэп
Шуфутинский напомнил всем про третье сентября
Гражданин Икс
Ковбой, гей, рекордсмен чартов: кто такой рэпер Lil Nas X и почему он завоевал мир
Рэпер L'One закрыл свой проект после скандала с лейблом Тимати
Snoh AalegraГлавная новая музыка
Безумные летние танцы, грациозный неосоул и интимные истории от Shura
Актриса «Спасателей Малибу» надела футболку для феминисток и разъярила фанатов
Все материалы
Интернет и СМИ
Прокурор из Донбасса ставила «классы» коммунизму, нацизму и ДНР
«От просмотра начинает тошнить»
Эта семья дружно рыгала и толстела на потеху публике. Телешоу превратило их жизнь в кошмар
Люди рассказали о самых безумных выходках психически больных родственников
Кина не будет
Этот журнал влюбил в себя советскую молодежь, но оказался не нужен в России
«ВКонтакте» упал
Фред Роджерс«Унижение людей сводит меня с ума»
50 лет назад ведущий искупался с чернокожим в детском шоу. И стал настоящим революционером
Скабеева восхитилась Зеленским после освобождения российского журналиста
Все материалы
Ценности
Невеста высмеяла своего жениха за подаренное ей позорное помолвочное кольцо
«Матрица повсюду»
Этот культовый фильм навсегда изменил кино. Спустя 20 лет он перевернул мир моды
Фотография Ким Кардашьян в купальнике взволновала поклонников
«Почешите мне пятки»
Обжорство, мужские костюмы и бесконечный праздник: роскошная жизнь императрицы Елизаветы
Пожилая модель снялась в бикини 40-летней давности и поделилась ощущениями
Голый шик
Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы
Пришедший в женском платье и туфлях на премию MTV мужчина восхитил пользователей
Все материалы
Путешествия
Назван самый дорогой летний авиаперелет из России
«Что ты будешь есть, раз у тебя закончились деньги?»
Как россиянин добрался до Замбии и увидел счастье и смерть
Туристы массово начали покидать Сочи
Так, Блед
Человеческая рыбка, зловещие пещеры и гибаница. Зачем россиянам ехать в Словению?
Кейт Миддлтон снова сэкономила из-за расточительности Меган Маркл
«Что делать, если встретим львов? Молиться!»
Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
Объяснена популярность Крыма у украинских туристов
Все материалы
Из жизни
Пожилой мужчина застрял головой в стремянке и пять дней ждал помощи
Дочь самурая
История наследницы древнего японского клана, которая перебралась в Россию
Разъяренный слон изувечил непослушного велосипедиста
«Следы вели на Украину, в Мексику и Панаму»
Миллионер убил жену и попался, но сумел сбежать из-под носа полиции с чемоданом денег
Автомобиль грабителя угнали в разгар ограбления
Йэн Брейди (справа)«Мурашки бежали по спине, когда я был с ним рядом»
Серийный маньяк годами издевался над детьми. Попав в тюрьму, он нашел новых жертв
Мужчина пережил удар молнии и умер при попытке лечения коровьим навозом
Все материалы
Он спас VW и вывел Audi в элиту. Умер Фердинанд Пиех
Главные проекты легендарного инженера и топ-менеджера
Всё о новом Mercedes-Benz GLE Coupe и его AMG-версии
Самые важные и интересные факты о самом большом купе-кроссовере из Штутгарта
Самые крутые машины московской полиции
Mercedes-AMG GLS 63 и другие поводы завидовать полицейским
Автомобили от люксовых брендов
Как ведущие дома моды и бутиковые фирмы стали частью автомобильной отрасли
BMW X6 выкрасили в «самый черный в мире цвет»
Hyundai захотела купить российский завод General Motors
Названы сроки появления в России нового Mercedes-Benz GLE Coupe
Все материалы
Дом
Украинцы начали скупать российское жилье
«Москва меня услышит»
Россиянка пять лет борется за право на жилье. Ее все игнорируют
Раскрыты условия бесплатной аренды жилья в Москве
Королевское ложе
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Россияне полюбили коммунальный быт
Солнечный удар
Россияне скупают жилье в Крыму, не задумываясь о последствиях. Они могут пожалеть
Жерар Депардье стал землевладельцем в Белоруссии
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Российским читателям облегчили жизнь
Объявился один из лидеров по развитию экологии в России
Все материалы