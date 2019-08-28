Кремль ответил на обвинение в причастности к убийству соратника Аслана Масхадова

Убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине не имеет отношения к российским властям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Лучше вам поинтересоваться у министерства иностранных дел, кто там был гражданином России, были ли они гражданами», — сказал представитель Кремля, отвергнув какую-либо связь этого убийства с российским государством.

По информации издания «Кавказский узел», Хангошвили был одним из приближенных лидера чеченских боевиков Шамиля Басаева и президента самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова. Как сообщил руководитель чеченской диаспоры Стамбула Али Висхаджиев, в период чеченской войны Хангошвили был командиром одной из групп, в которой числилось 50-60 бойцов.

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О связи убитого с Басаевым и Масхадовым рассказал также представитель чеченской диаспоры во Франции, пожелавший остаться анонимным. Собеседник издания отметил, что Хангошвили не был личным врагом главы Чечни Рамзана Кадырова, однако состоял в хороших отношениях с Масхадовым и Басаевым.

Руководитель немецко-кавказского общества в Берлине, правозащитник Эккехард Маас рассказал, что Хангошвили обращался к нему за помощью в получении убежища в Германии в 2016 году. Он сообщил, что убитому в 2004-2005 годах удалось через Хасавюрт, Махачкалу и Баку нелегально въехать в Грузию, где он сделал себе паспорт на имя матери. Маас связывает преследование Хангошвили с его участием во второй чеченской военной кампании в качестве командира.

Собеседники издания предположили, что к убийству чеченца могут иметь отношение российские спецслужбы.

26 августа журнал Der Spiegel сообщил, что убийство Хангошвили в центре Берлина, скорее всего, совершено по заказу иностранных спецслужб. Следствие считает, что Хангошвили могли убить из-за его профессиональной деятельности. В частности, в пользу этой версии говорит тот факт, что ранее Хангошвили работал в антитеррористическом отделе МВД Грузии и в 2012 году участвовал в военной операции против дагестанских исламистов в ущелье Лопота.

Хангошвили был убит 23 августа в одном из берлинских парков в районе Моабит. Киллер приблизился к нему на велосипеде, выстрелил в голову из пистолета с глушителем и попытался скрыться. Вскоре по подозрению в совершении преступления полиция задержала 49-летнего россиянина. В настоящее время он находится в камере предварительного заключения, прокуратура запросила ордер на арест подозреваемого.

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