Подозреваемого в убийстве соратника Масхадова посетили российские дипломаты

Представители консульского отдела посольства России в Германии встретились с россиянином, подозреваемым в убийстве гражданина Грузии в Берлине. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает ТАСС.

Отмечается, что встреча состоялась по просьбе задержанного и дипломаты оказали ему необходимую консульско-правовую помощь. Кроме того, в дипмиссии попросили журналистов дождаться окончания расследования, чтобы избежать спекуляций и распространения недостоверной информации. «Посольство находится в контакте с германскими правоохранительными органами», — говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, правоохранительные органы Германии проверяют наличие российского гражданства у задержанного.

Гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа в одном из берлинских парков в районе Моабит. Преступник приблизился к нему на велосипеде, выстрелил в голову из пистолета с глушителем и попытался скрыться. Вскоре по подозрению в совершении убийства полиция задержала 49-летнего россиянина.

По словам представителей чеченских диаспор в Турции, Франции и Германии, Хангошвили был одним из приближенных лидера чеченских боевиков Шамиля Басаева и президента самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова. Отмечалось, что убитый в период чеченской войны был командиром одной из групп, в которой числилось 50-60 бойцов.

В совместном расследовании Spiegel, The Insider и журналистской группы Bellingcat говорится, что задержанный россиянин, вероятно, сотрудник российских спецслужб. Расследователи выяснили, что номер паспорта подозреваемого ведет к подразделению МВД Москвы, которое в прошлом выдавало документы для Главного разведывательного управления (ГРУ).

В Кремле отвергают все предположения немецкой стороны и заявляют, что убийство Хангошвили не имеет отношения к российским властям.

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