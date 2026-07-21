Стало известно о повреждениях дамбы после атаки ВСУ на российский регион

В Белгородской области повреждена дамба в результате атаки ВСУ

Оборудование дамбы Белгородского водохранилища повреждено в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил оперштаб Белгородской области в Telegram.

«В результате огневого воздействия со стороны ВСУ в минувшие выходные повреждено оборудование комплекса гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища — произошел сброс воды», — отметили в оперштабе.

Специалисты отметили, что угрозы жизни и здоровью жителей нет. После сброса воды ВСУ продолжили атаковать дамбу Белгородского водохранилища, обстрелы не прекращаются, добавили в оперштабе.

Ранее стало известно, что в Белгородской области за сутки жертвами атак украинских военных стали девять человек, еще 77 жителей получили ранения. По информации властей, среди пострадавших есть тяжелораненые.