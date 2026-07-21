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17:20, 21 июля 2026Россия

Стало известно о повреждениях дамбы после атаки ВСУ на российский регион

В Белгородской области повреждена дамба в результате атаки ВСУ
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: pvproductions / Designed by Magnific

Оборудование дамбы Белгородского водохранилища повреждено в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил оперштаб Белгородской области в Telegram.

«В результате огневого воздействия со стороны ВСУ в минувшие выходные повреждено оборудование комплекса гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища — произошел сброс воды», — отметили в оперштабе.

Специалисты отметили, что угрозы жизни и здоровью жителей нет. После сброса воды ВСУ продолжили атаковать дамбу Белгородского водохранилища, обстрелы не прекращаются, добавили в оперштабе.

Ранее стало известно, что в Белгородской области за сутки жертвами атак украинских военных стали девять человек, еще 77 жителей получили ранения. По информации властей, среди пострадавших есть тяжелораненые.

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