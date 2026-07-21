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17:30, 21 июля 2026Интернет и СМИ

24-летнюю российскую блогершу не спасли после передозировки наркотиков

24-летнюю блогершу Лапу Хапу не спасли после передозировки наркотиков
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Telegram-канал «imlapahapa (Лапа Хапа)»

24-летнюю российскую блогершу Лапу Хапу (настоящее имя — Домна Белявская) не смогли спасти после передозировки наркотиков. На пост о смерти, опубликованный в ее Telegram-канале 17 июля, обратило внимание издание Starhit 21 июля.

Блогерши не стало 16 июля. «Ушла из жизни наша любимая Лапа Хапа — она скончалась от передозировки (...). Наркотики наносят непоправимый вред вам и вашим близким — они приносят в дом только горе. Берегите себя и не употребляйте наркотики», — говорится в заявлении.

Позднее в Telegram-канале разместили фотографию могилы блогерши. «Прощай, Лапа... Ты навсегда останешься в наших сердцах», — гласит подпись к снимку.

Домна Белявская родилась в 2002 году. Изначально она была бьюти-блогером, но позднее стала публиковать треш-контент. На ее страницу в соцсети TikTok были подписаны 204,3 тысячи пользователей.

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