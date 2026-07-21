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17:27, 21 июля 2026Мир

Депутат АдГ сделал заявление о прямой конфронтации с Россией

Депутат АдГ Фронмайер: Берлин не должен допустить конфликт с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elisa Schu / dpa / Globallookpress.com

Берлин не должен допустить конфликт с Россией. Об этом заявил депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер на своей странице в социальной сети X.

По его словам, задача Германии в первую очередь заключается не в предоставлении бесконечных гарантий безопасности для Украины, а в защите интересов собственных граждан.

«Никакого постоянного пренебрежения к Германии и никакой прямой конфронтации с Россией», — написал он.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что в Германии не видят серьезных намерений начинать официальные переговоры с Россией, несмотря на растущее понимание их необходимости среди политиков. Он отметил, что официальные переговоры возможны только после того, как немецкое правительство назначит переговорщика от Евросоюза.

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