Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:55, 20 июля 2026Мир

В Германии объяснили главную проблему для переговоров с Россией

Рар: В ФРГ ждут подходящего момента для диалога с Россией, но он не наступит
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maryam Majd / Reuters

В Германии не видят серьезных намерений начинать официальные переговоры с Россией, несмотря на растущее понимание их необходимости среди политиков. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН, комментируя сообщения The Times о попытках экс-главы администрации канцлера Рональда Пофаллы наладить каналы связи с Москвой.

«Господин Пофалла был сопредседателем форума "Петербургский диалог", который он и закрыл три года назад. Он действительно встречается с российской стороной, и это очень похвально. Но ни правительство, ни партии Германии не помогают ему развиваться — не мешают и не поддерживают. Это частные инициативы», — пояснил Рар.

По его словам, официальные переговоры возможны только после того, как немецкое правительство назначит переговорщика от Евросоюза, однако дискуссий по этой теме нет. «Запад хочет видеть большие результаты в пользу украинцев, но их нет. Поэтому ждет и отказывается», — добавил политолог, отметив, что политики в ФРГ ждут подходящего момента для диалога с Россией, но он вряд ли наступит из-за отсутствия военных успехов Украины.

Ранее Рар заявил, что большинство стран Европы давно не имеет средств на поддержку Киева. Финансирование украинского конфликта ложится на плечи Берлина. По словам политолога, Германия выражает готовность и дальше финансировать конфликт «ради того, чтобы Украина не проиграла».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ ударили по автомойке с мирными жителями в столице российского региона
    МИД вызвал временного поверенного Италии в России
    Врач назвал простой и честный индикатор проблем со здоровьем у мужчин
    Лавров провел встречу с кандидатом на пост генсека ООН
    Туристку дважды попытались похитить в стране Европы
    На Украине раскрыли подробности конфликта Сырского и Федорова
    Стали известны планы о возрождении легендарного бренда смартфонов
    Стал известен главный кандидат на пост главкома ВСУ
    Защита бурно отреагировавшей на приговор российской блогерши обжаловала решение суда
    Неузнаваемого Мэтта Деймона спутали с другим популярным актером
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok