Рар: В ФРГ ждут подходящего момента для диалога с Россией, но он не наступит

В Германии не видят серьезных намерений начинать официальные переговоры с Россией, несмотря на растущее понимание их необходимости среди политиков. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН, комментируя сообщения The Times о попытках экс-главы администрации канцлера Рональда Пофаллы наладить каналы связи с Москвой.

«Господин Пофалла был сопредседателем форума "Петербургский диалог", который он и закрыл три года назад. Он действительно встречается с российской стороной, и это очень похвально. Но ни правительство, ни партии Германии не помогают ему развиваться — не мешают и не поддерживают. Это частные инициативы», — пояснил Рар.

По его словам, официальные переговоры возможны только после того, как немецкое правительство назначит переговорщика от Евросоюза, однако дискуссий по этой теме нет. «Запад хочет видеть большие результаты в пользу украинцев, но их нет. Поэтому ждет и отказывается», — добавил политолог, отметив, что политики в ФРГ ждут подходящего момента для диалога с Россией, но он вряд ли наступит из-за отсутствия военных успехов Украины.

Ранее Рар заявил, что большинство стран Европы давно не имеет средств на поддержку Киева. Финансирование украинского конфликта ложится на плечи Берлина. По словам политолога, Германия выражает готовность и дальше финансировать конфликт «ради того, чтобы Украина не проиграла».