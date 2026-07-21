Раскрыты шесть скрытых симптомов рака поджелудочной железы

Онколог Бордолой назвал безболезненную желтуху симптомом рака поджелудочной железы

Когда симптомы рака поджелудочной железы становятся очевидными, опухоль часто уже неоперабельна, предупредил онколог Приям Бордолой. Шесть скрытых симптомов этого заболевания он назвал в беседе с изданием UfaTime.ru.

Первым скрытым симптомом рака поджелудочной железы Бордолой назвал боль в средней части спины. Врач уточнил, что она может быть тупой, ноющей и отдающей вперед. По его словам, этот симптом может возникать из-за того, что опухоль давит на нервы, которые расположены за поджелудочной железой.

Онколог добавил, что другими симптомами этого онкологического заболевания могут быть внезапно появившийся диабет второго типа, внезапная боль в икроножных мышцах, безболезненная желтуха и необъяснимая потеря веса без изменения диеты или физической активности.

Кроме того, при раке поджелудочной железы может меняться стул. Врач объяснил, что-за блокировки ферментов поджелудочной железы пища плохо переваривается, из-за чего стул становится бледным, жирным и плавающим, а также приобретает резкий неприятный запах.

Бордолой посоветовал людям, у которых есть хотя бы часть этих симптомов, обращаться в врачу. «Мы видим, как пациенты игнорируют симптомы месяцами, пока опухоль не становится полностью неоперабельной. Не ждите», — призвал доктор.

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