Раскрыты шесть скрытых симптомов рака поджелудочной железы

Когда симптомы рака поджелудочной железы становятся очевидными, опухоль часто уже неоперабельна, предупредил онколог Приям Бордолой. Шесть скрытых симптомов этого заболевания он назвал в беседе с изданием UfaTime.ru.
Первым скрытым симптомом рака поджелудочной железы Бордолой назвал боль в средней части спины. Врач уточнил, что она может быть тупой, ноющей и отдающей вперед. По его словам, этот симптом может возникать из-за того, что опухоль давит на нервы, которые расположены за поджелудочной железой.
Онколог добавил, что другими симптомами этого онкологического заболевания могут быть внезапно появившийся диабет второго типа, внезапная боль в икроножных мышцах, безболезненная желтуха и необъяснимая потеря веса без изменения диеты или физической активности.
Кроме того, при раке поджелудочной железы может меняться стул. Врач объяснил, что-за блокировки ферментов поджелудочной железы пища плохо переваривается, из-за чего стул становится бледным, жирным и плавающим, а также приобретает резкий неприятный запах.
Бордолой посоветовал людям, у которых есть хотя бы часть этих симптомов, обращаться в врачу. «Мы видим, как пациенты игнорируют симптомы месяцами, пока опухоль не становится полностью неоперабельной. Не ждите», — призвал доктор.
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