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Забота о себе
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17:33, 21 июля 2026Забота о себе

Раскрыты шесть скрытых симптомов рака поджелудочной железы

Онколог Бордолой назвал безболезненную желтуху симптомом рака поджелудочной железы
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Katiindies / Shutterstock / Fotodom

Когда симптомы рака поджелудочной железы становятся очевидными, опухоль часто уже неоперабельна, предупредил онколог Приям Бордолой. Шесть скрытых симптомов этого заболевания он назвал в беседе с изданием UfaTime.ru.

Первым скрытым симптомом рака поджелудочной железы Бордолой назвал боль в средней части спины. Врач уточнил, что она может быть тупой, ноющей и отдающей вперед. По его словам, этот симптом может возникать из-за того, что опухоль давит на нервы, которые расположены за поджелудочной железой.

Онколог добавил, что другими симптомами этого онкологического заболевания могут быть внезапно появившийся диабет второго типа, внезапная боль в икроножных мышцах, безболезненная желтуха и необъяснимая потеря веса без изменения диеты или физической активности.

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Кроме того, при раке поджелудочной железы может меняться стул. Врач объяснил, что-за блокировки ферментов поджелудочной железы пища плохо переваривается, из-за чего стул становится бледным, жирным и плавающим, а также приобретает резкий неприятный запах.

Бордолой посоветовал людям, у которых есть хотя бы часть этих симптомов, обращаться в врачу. «Мы видим, как пациенты игнорируют симптомы месяцами, пока опухоль не становится полностью неоперабельной. Не ждите», — призвал доктор.

Ранее онколог Анастасия Фатьянова рассказала, чем могут быть солнечные ожоги. По словам врача, из-за них увеличивается риск меланомы.

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