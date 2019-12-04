Стало известно о санкциях Германии против России за убийство соратника Басаева

Германия может ввести новые санкции против России за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Издание утверждает, что правительство Германии может ответить дипломатическими или иными санкциями в случае подтверждения того, что в берлинском убийстве Хангошвили, которого называют в газете «чеченским повстанцем», есть российский след. К такому выводу склоняется прокуратура, далее делом, скорее всего, будет заниматься федеральный прокурор.

Ранее была установлена личность подозреваемого в убийстве Хангошвили. Им оказался россиянин Вадим Николаевич Красиков 1965 года рождения. Его связывают с убийством, совершенным в Москве в январе 2013 года. Тогда «киллер на велосипеде» убил бизнесмена из Кабардино-Балкарии. По данным журналистов-расследователей, убийцу могут покрывать российские власти. Отмечается, что ему также удалось получить поддельный загранпаспорт с фамилией Соколов и пройти границу — без помощи влиятельных покровителей он не смог бы уехать из страны.

23 августа в парке Берлина был убит выстрелом в голову гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили, которого называли одним из приближенных к лидерам чеченских сепаратистов Аслану Масхадову и Шамилю Басаеву.

В Германии Красикова заподозрили в связях со спецслужбами РФ. В российском МИД назвали такие предположения домыслами и призвали дождаться окончания расследования.

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