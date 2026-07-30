В МИД России отреагировали на атаку украинских дронов на морской терминал КТК

Захарова: От атаки ВСУ на танкеры КТК страдают страны, которые Киев называет партнерами

Атака украинских дронов на танкеры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске являются терроризмом. Так на случившееся отреагировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, ее заявление размещено на сайте ведомства.

«Посягательства [Вооруженных сил Украины] на гражданскую энергетическую инфраструктуру в Черном море продолжаются, даже несмотря на жесткие заявления стран, которых в Киеве называют партнерами, — именно их экономические интересы, в данном случае имеем в виду Казахстан и США, — все больше страдают», — отметила димломат.

Захарова обратила внимание, что среди грузоотправителей атакованных танкеров числится и компания «Тенгизшевройл», принадлежащая Chevron.

В ночь на 30 июля под украинский удар попал танкер Nissos Sifnos под флагом Маршалловых островов, который загружали нефтью на выносном причальном устройстве Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) ВПУ-3. Также в шести морских милях от морского терминала был атакован танкер Marathi под флагом Острова Мэн, следовавший для приема нефти.