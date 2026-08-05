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18:13, 5 августа 2026 (обновлено: 18:15, 5 августа 2026)Экономика

Банк России назвал сроки снижения ключевой ставки до 8,5 процента

ЦБ: Возвращение ключевой ставки к 7,5-8,5 процента прогнозируется в 2029 году
Кирилл Луцюк

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Банк России пересмотрел диапазон средней ключевой ставки на ближайшие годы. Об этом сообщается в материалах регулятора.

По его данным, в 2026 году она составит 14,5-14,6 процента, 10,5 - 12,5 процента в 2027-м и 8- 9 процента в 2028-м. Апрельский прогноз предполагал 14- 14,5, 8,0-10 и 7,5- 8,5 процента соответственно.

«В 2029 году прогнозируется возвращение ключевой ставки в диапазон 7,5 -8,5 процента годовых», — уточнили в Банке России.

В конце июля появился прогноз, согласно которому в 2026 году Банк России еще дважды снизит ключевую ставку на 0,25 процентных пункта и один раз оставит ее без изменений, в результате чего к декабрю показатель достигнет 13,5 процента.

По итогам заседания совета директоров 24 июля регулятор снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 14 процентов.

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