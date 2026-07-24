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19:53, 24 июля 2026Экономика

Дан прогноз по снижению ключевой ставки Банка России до конца года

Пьянов: ВТБ ожидает снижение ключевой ставки ЦБ к концу года до 13,5 %
Дмитрий Воронин

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В 2026 году Банк России еще дважды снизит ключевую ставку на 0,25 процентных пункта (п.п.) и один раз оставит ее без изменений, в результате чего показатель достигнет к декабрю 13,5 процента, следует из комментария первого заместителя президента — председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова. Об этом сообщает ТАСС.

Топ-менеджер напомнил, что ранее, когда до конца года оставалось четыре заседания совета директоров ЦБ, прогнозировалось три снижения на 0,25 п.п., которые он называл гомеопатическими. «Мы не меняем эти предположения, то есть одну паузу мы ожидаем до конца года», — сказал журналистам Пьянков.

Банк России в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. второй раз подряд, опустив ее до 14 процентов. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, на совете директоров ЦБ предметно рассматривались варианты со ставкой в 14 процентов, а также ее сохранением на уровне 14,25 процента, но звучали в ходе обсуждения и «единичные предложения» по поводу повышения.

Из-за подорожания топлива ЦБ 24 июля повысил прогноз по инфляции с 4,5-5,5 процента до 6-7 процентов. Также из заявления по поводу ставки убрали указание на ее возможное дальнейшее снижение, заменив более обтекаемой формулировкой о том, что последующие решения будут приниматься в зависимости от ряда перечисленных факторов.

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