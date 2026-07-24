Набиуллина рассказала о единичных предложениях повысить ключевую ставку

ЦБ 24 июля в основном обсуждал снижение ставки до 14 % и ее сохранение на уровне 14,25 %

Совет директоров Банка России предметно рассматривал снижение ключевой ставки до 14 процентов годовых, а также ее сохранение на уровне 14,25 процента, но звучали в ходе обсуждения и «единичные предложения» по поводу повышения. Об этом на пресс-конференции рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Мы действительно анализировали, как складывается топливная ситуация, и прежде всего топливная ситуация относится к тому, что называют шоками предложения. Денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения в том случае, если они имеют выраженные вторичные эффекты, просачиваются в устойчивую инфляцию и, конечно, зависит от длительности этих шоков», — объяснила она.

Центробанк (ЦБ) 24 июля в десятый раз подряд снизил ставку, указав при этом, что проинфляционные риски в России по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, а инфляция из-за подорожания топлива составит в 2026 году не 4,5-5,5 процента, а 6-7 процентов.

Также из формулировки сигнала ЦБ в пресс-релизе убрали указание на возможное дальнейшее снижение ключевой ставки, заменив его более обтекаемой формулировкой о том, что дальнейшие решения по ставке будут приниматься в зависимости от ряда перечисленных факторов.

