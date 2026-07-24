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14:53, 24 июля 2026 (обновлено: 14:58, 24 июля 2026)Экономика

Банк России убрал из заявления по ставке упоминание ее дальнейшего снижения

«Твердые цифры»: Из формулировки сигнала ЦБ исчезло дальнейшее снижение ключевой ставки
Дмитрий Воронин

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Из формулировки сигнала Банка России в опубликованном по итогам заседания совета директоров пресс-релизе убрали указание на возможное дальнейшее снижение ключевой ставки, замененное более обтекаемой формулировкой. На это обратили внимание авторы Telegram-канала «Твердые цифры», сравнившие текст заявления от 24 июля с июньским.

24 июля в Центробанке (ЦБ) указали, что «дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий», тогда как в предыдущий раз речь шла о том, что «будет оцениваться целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки» в связи с тем же набором факторов.

ЦБ в десятый раз подряд снизил ставку, опустив ее с 14,25 до 14 процентов годовых. При этом, как следует из комментария регулятора, проинфляционные риски в России по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте в связи с «более значительным масштабом вторичных эффектов от временного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях».

Отметив, что летнее ускорение роста цен и инфляционных ожиданий связано с разовыми факторами, в ЦБ указали, что из-за подорожания топлива инфляция составит в 2026 году не 4,5-5,5 процента, а 6-7 процентов, а рост экономики теперь ожидается в пределах 0-1 процента, а не 0,5-1,5 процента, как предполагалось ранее.

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