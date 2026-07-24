Банк России рассказал о проинфляционных рисках

ЦБ РФ: На проинфляционные риски влияет временное выбытие производственных мощностей

Проинфляционные риски в России по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка, посвященном решению снизить ключевую ставку с 14,25 до 14 процентов годовых.

«Основные проинфляционные риски связаны с более значительным масштабом вторичных эффектов от временного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях. Они могут возникнуть из-за более выраженного переноса издержек в цены и высоких инфляционных ожиданий», — подчеркнули в регуляторе.

Отметив, что летнее ускорение роста цен и инфляционных ожиданий связано с разовыми факторами, в ЦБ указали, что из-за подорожания топлива инфляция составит в 2026 году не 4,5-5,5 процента, а 6-7 процентов. Среднегодовое значение ставки теперь ожидается на уровне 14,5-14,6 процента, а рост экономики — в пределах 0-1 процента, а не 0,5-1,5 процента, как предполагалось ранее.

Ранее стало известно, что российский фондовый рынок позитивно отреагировал на десятое подряд снижение ставки ЦБ — индекс Мосбиржи подскочил за 20 минут почти на 50 пунктов.