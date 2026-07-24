Банк России объяснил десятое подряд снижение ключевой ставки

ЦБ: Рост и повышение инфляционных ожиданий в России связаны с разовыми факторами

Десятое подряд решение Центробанка (ЦБ) РФ о снижении ключевой ставки объясняется в том числе тем, что наблюдаемые в России существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий во многом связаны с разовыми факторами. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора, опустившего ставку с 14,25 до 14 процентов годовых.

Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5 процентов в пересчете на год, рост кредитования в июне немного замедлился, а предприятия существенно снизили ожидания по будущему спросу и выпуску, перечислили также в ЦБ, подчеркнув, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий

Вместе с тем уточняется, что из-за подорожания топлива инфляция составит в 2026 году 6-7 процента, что выше ее текущих значений. Среднегодовое значение ставки теперь ожидается на уровне 14,5-14,6 процента.

Большинство экспертов ждали от ЦБ сохранения текущих значений ключевой ставки, хотя некоторые допускали ее в итоге реализовавшееся аккуратное снижение и даже повышение.