Ключевой ставке Банка России предсказали гомеопатическое снижение

Зампред ВТБ Пьянов: Банк России будет снижать ключевую ставку гомеопатически

По итогам 2026 года ключевая ставка Банка России окажется на уровне 13,5 процента. Об этом заявил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Его процитировало Forbes.

Он обратил внимание, что в 2026 году состоится еще четыре заседания совета директоров ЦБ, посвященных судьбе ключевой ставке. Три из них, по словам Пьянова, вероятно, завершатся снижением на «гомеопатические 0,25» процентных пункта. Кроме того, один раз регулятор возьмет паузу.

По мнению главы комитета Госдумы (ГД) по финансовому рынку Анатолия Аксакова, к концу 2026 года ключевая ставка в России может опуститься до 12 процентов. Подобной динамике поспособствует в том числе постепенное замедление темпов роста потребительских цен на российском рынке.

По другим прогнозам, ключевая ставка в России составит 12-14 процентов к концу года.