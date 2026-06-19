Аналитик спрогнозировал ключевую ставку на конец года

Аналитик Жорнист: Ключевая ставка в России к концу года составит 12–14 процентов

Ключевая ставка в России составит 12-14 процентов к концу года. Такой размер спрогнозировал «Ленте.ру» Евгений Жорнист, руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-Капитал».

Совет директоров Банка России на заседании 19 июня принял решение снизить ключевую ставку на 25 базовых пунктов, до 14,25 процента. Такой шаг регулятор использовал в 2020–2021 годах, но тогда ставка находилась на однозначных уровнях, а при нынешнем уровне процентных ставок снижение на 0,25 процента носит скорее символический характер.

Регулятор ожидаемо акцентировал внимание на бюджетных стимулах. В его сообщении прямо указано, что бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем предполагалось ранее, а это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки по сравнению с апрельским базовым сценарием, пояснил аналитик.

«Мы тем не менее сохраняем умеренно позитивный взгляд и по-прежнему ожидаем ключевую ставку в диапазоне 12–14 процентов к концу года, хотя нижняя граница этого диапазона сейчас выглядит менее вероятной, чем несколько месяцев назад. Дальнейшая траектория ставок будет во многом определяться бюджетными приоритетами. Если государственные расходы продолжат поддерживать внутренний спрос на повышенном уровне, Банку России придется компенсировать этот эффект более жесткими денежно-кредитными условиями. И, наоборот, снижение потребности в повышенных государственных расходах могло бы расширить пространство для снижения ставки», — заявил Жорнист.

В самом регуляторе полагают, что России может потребоваться реализация более жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), чем предполагал базовый сценарий Центробанка (ЦБ) РФ. Такую оценку дали в комментарии, опубликованном по итогам принятого 19 июня решения снизить ключевую ставку с 14,5 до 14,25 процента годовых.