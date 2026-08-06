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11:44, 6 августа 2026 (обновлено: 11:54, 6 августа 2026)Бывший СССР

МИД Украины заявил о «сражении» за каждую ракету

Сибига: Украина сражается за каждую ракету для систем ПВО
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Tom Little / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Украины «сражается» за каждую ракету для систем противовоздушной обороны. Об этом заявил глава украинского дипломатического ведомства Андрей Сибига, передает «Новости.Live».

«Мы буквально сражаемся за каждую ракету. Каждый посол на ежедневной основе работает над получением ракет, особенно антибаллистических»,— заявил Сибига.

По его словам, Киев стремится перенести на территорию Украины производство различных видов вооружения, уменьшив зависимость от иностранных поставок.

Ранее Сибига призвал не прекращать поставки перехватчиков ракет после удара по складу украинского маркетплейса Rozetka.

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