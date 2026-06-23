Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:42, 23 июня 2026Экономика

В России оценили перспективы ключевой ставки

Депутат ГД Аксаков спрогнозировал снижение ключевой ставки до 12 % к концу года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

К концу года ключевая ставка в России может опуститься до 12 процентов. Такой прогноз дал глава комитета Госдумы (ГД) по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова приводит РИА Новости.

До конца года, напомнил парламентарий, запланированы еще четыре заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке. По итогам каждого из них, допустил Аксаков, планка может быть снижена на 0,5 процентного пункта (п.п.). «Я думаю все-таки, что ключевая может быть снижена более серьезно», — констатировал депутат.

Подобной динамике, отметил он, поспособствует в том числе постепенно замедление темпов роста потребительских цен на российском рынке. «Россияне вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки», — резюмировал Аксаков.

По итогам июньского заседания совет директоров ЦБ снизил планку на 0,25 п.п. — c 14,5 до 14,25 процента годовых. Более резкому смягчению денежно-кредитной политики (ДКП), пояснили в регуляторе, помешали повышенные инфляционные ожидания россиян и ожидаемое увеличение госрасходов в ближайшие три года. Последний фактор, подчеркнули в ЦБ, может потребовать более высокой траектории ключевой ставки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности ночного налета ВСУ на российский регион

    Раскрыты тактические хитрости при освобождении Нового Донбасса

    Задержание агрессивного россиянин с бензопилой закончилось стрельбой

    В России оценили перспективы ключевой ставки

    Устроившей резню в ТЦ Краснодара россиянин обратился к родным убитой

    Мошенники женили земляка и отправили на СВО ради миллионов рублей

    Стало известно о полете Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями

    ВСУ начали отправлять 18-летних солдат на передовую

    Почти 100 домов были повреждены в Свердловской области из-за смерча

    На Украине более 50 солдат ВСУ задержали за критику власти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok