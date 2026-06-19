Банк России снизил ключевую ставку до 14,25 процента годовых

По итогам заседания совета директоров в пятницу, 19 июня, Банк России снизил ключевую ставку с 14,5 до 14,25 процента годовых, продолжив таким образом цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора.

Такого решения ожидали отдельные эксперты, поскольку, с одной стороны, инфляция и инфляционные ожидания снижаются, но, с другой, экономика сталкивается с большим числом неопределенностей, что заставляет действовать осторожнее. Тем не менее большинство участников рынка считали, что ставку снизят сильнее.

Снижение всего на 0,25 процентных пункта в Центробанке объяснили главным образом более стимулирующим, чем предполагалось ранее, характером бюджетной политики на трехлетнем горизонте.

Фактически это означает повышение государственных расходов, что является проинфляционным фактором и может потребовать более высокой траектории ключевой ставки.

При этом регулятор послал достаточно жесткий сигнал относительно ближайших заседаний, указав, что оцениваться будет не скорость смягчения ДКП, а его необходимость. Выводы будут зависеть от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

Как указывается в пресс-релизе, проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными. В числе прочего к ним относятся ухудшение перспектив мировой экономики и рост ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности, а также определенные сложности из-за временного снижения производства топлива в России.

Последний фактор в качестве того, что может затормозить снижение ставки на ближайших заседаниях из-за риска роста цен, называл инвестиционный банкир Евгений Коган.