Эксперт допустил осторожное решение ЦБ по ключевой ставке

УК «Альфа-Капитал»: На заседании в июне ЦБ может снизить ставку на 0,25 процентного пункта

На заседании в июне совет директоров Центрального банка России (ЦБ РФ) может снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта. Осторожное решение по денежно-кредитной политике (ДКП) допустил руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По словам эксперта, к июньскому заседанию Банк России подходит с сильными данными по текущей инфляции, но одновременно — с растущими проинфляционными рисками, которые могут вынудить регулятора сохранить осторожную позицию.

«С одной стороны, в апреле и мае темпы роста цен оставались крайне низкими — 0,14 и 0,17 процента месяц к месяцу соответственно. С учетом сезонной корректировки инфляция в мае в пересчете на год сложилась в пределах 1–2 процента после 2,4 процента в апреле. Отчасти такие низкие значения объясняются снижением цен на плодоовощную продукцию сильнее обычной сезонной нормы, однако даже с поправкой на этот фактор устойчивые компоненты инфляции остаются вблизи таргетируемых ЦБ 4 процентов», — отметил Жорнист.

В то же время ЦБ будет учитывать риски со стороны кредитного импульса. Кредитование компаний в апреле ускорилось до 11,1 процента в годовом выражении после 10,6 процента в марте. В мае показатель продолжил расти высокими темпами. Эта ситуация сопровождается напряженным состоянием рынка труда и высокими ожиданиями по росту цен среди россиян.

В таких условиях даже при благоприятной текущей инфляции регулятор, вероятно, будет выбирать между сохранением ставки и снижением в пределах 0,5 процентного пункта (п. п.). Мы не исключаем и более осторожного шага в 0,25 п. п., хотя более вероятным видится все же снижение на 0,5 п. п., до 14 процентов, — допустил эксперт.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что на заседании директоров 19 июня Центральный банк (ЦБ) России может снизить ключевую ставку с 14,5 до 13,5 процента. «Полагаю, что на ближайшем заседании, оно состоится в 20-х числах июня, ключевая ставка будет снижена на 1 процентный пункт», — сказал парламентарий.

