108-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

108-летняя американка Браун назвала независимость секретом долголетия

В США 108-летняя женщина, которая до сих пор водит машину и живет одна, раскрыла секреты своего долголетия. Об этом сообщает TODAY.com.

Сьюзан Янг Браун, родившаяся 24 апреля 1918 года в американском штате Делавэр на ферме без электричества и водопровода, более 70 лет живет в собственном доме и недавно продлила водительские права до 2033 года, когда ей исполнится 115. Одним из своих секретов она считает регулярную физическую активность. Каждое утро долгожительница начинает с 10-минутной растяжки и упражнений на коврике, затем делает стойку у стены, чтобы тренировать ноги. Она ходит без трости и ходунков, и три раза в неделю ездит в центр для пожилых на занятия по танцам.

Вторым секретом Браун назвала правильное питание: она ежедневно съедает по яблоку, любит курицу, персики и чернику, пьет черный кофе и клюквенный сок. При этом американка избегает жареного, сахара и алкоголя. Она делает исключение в виде праздничного торта только на семейных встречах. Браун регулярно принимает лишь одно лекарство — средство от повышенного давления.

Браун также подчеркивает важность независимости. После смерти второго мужа она решила ни за кого больше не выходить замуж и не переезжать. Она поддерживает ум в тонусе, читая любовные романы, разгадывая головоломки и посещая церковь. Американка считает, что расширение кругозора и путешествия также способствуют долголетию.

Ранее 102-летняя жительница Великобритании отпраздновала день рождения и раскрыла секрет своего долголетия. Женщина заявила, что прожила так долго благодаря любимому алкогольному напитку.

