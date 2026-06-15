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Из жизни
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19:05, 15 июня 2026Из жизни

102-летняя женщина раскрыла алкогольный секрет своего долголетия

102-летняя британка назвала шампанское главным секретом своего долголетия
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Evgeniya Grande / Shutterstock / Fotodom

102-летняя жительница Великобритании отпраздновала день рождения и раскрыла алкогольный секрет своего долголетия. Об этом сообщает Hull Daily Mail.

Джойс Сторр родилась 10 июня 1924 года в Северном Йоркшире. В 1941 году она записалась в армию и прослужила до окончания Второй мировой войны. После женщина до самой пенсии проработала в кафе, которое открыла вместе с мужем в городе Беверли. Несмотря на почтенный возраст, Сторр продолжает вести активную жизнь. В частности, она регулярно встречается с друзьями, чтобы поиграть в настольные игры.

Поздравить долгожительницу в пансионате для пожилых пришли ее многочисленные родственники и друзья. Главным секретом своего долголетия Сторр назвала позитивное отношение к жизни и любимый алкогольный напиток. «Наслаждайтесь жизнью с бокалом шампанского», — заявила британка.

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106-летняя жительница Великобритании назвала секрет своего долголетия. По ее словам, она прожила так долго благодаря двум алкогольным напиткам.

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