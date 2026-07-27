«Газпром» объявил об историческом максимуме поставок газа в Китай

«Газпром» объявил о рекорде суточных поставок газа в Китай, установленном 25 июля

«Газпром» 25 июля обновил суточный рекорд поставок газа в КНР по «Силе Сибири». Об этом сообщает пресс-служба компании, не называя размер направленных в страну объемов.

В компании уточнили, что исторический максимум был обновлен в третий раз с начала 2026 года, напомнив, что поставки идут в рамках долгосрочного логовора купли-продажи газа между «Газпромом» и китайской CNPC.

Российский газовый гигант на фоне выхода на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года в прошлом году также несколько раз заявлял о дневных рекордах экспорта в Китай.

Как писали западные СМИ, в ходе обсуждения контракта на строительство газопровода «Сила Сибири-2», которое во многом свелось к вопросу цены, итоговых договоренностей пока достичь не удалось.